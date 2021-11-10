Как несут службу российские миротворцы в Карабахе год спустя после прекращения огня

Год назад Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

После подписания трехстороннего соглашения гарантом безопасности в зоне конфликта стали российские миротворцы. Благодаря им домой смогли вернуться свыше 50 тысяч беженцев.

Наши военные держат под контролем стратегический Лачинский коридор. Это единственная транспортная артерия, связывающая Армению с Карабахом.

Через нее поступают продукты, лекарства, стройматериалы. Также миротворцы обеспечивают безопасное движение азербайджанских автоколонн. Контроль за соблюдением перемирия на линии соприкосновения - круглосуточный.

«Каждый из 27 миротворческих постов - это настоящая крепость, оснащенная по всем правилам военной науки. Вот такие габионы надежно защищают бойцов по периметру. Здесь три бронетранспортера. Два из них контролируют обе стороны дороги, третий все контролирует в направлении гор. Кроме того, здесь сеть подземных ходов, которые служат укрытием на случай возможного обстрела и позволяют бойцам скрытно перемещаться между огневыми точками», - прокомментировал корреспондент.

За год наши саперы разминировали огромную территорию, уничтожив более 26 тысяч взрывоопасных предметов. Параллельно российские миротворцы помогали местным жителям восстанавливать инфраструктуру и разрушенные дома.

Разворачивали мобильные госпитали и доставляли гуманитарную помощь. Сами миротворцы, а это около 2 000 человек, живут в комфортабельных блочно-модульных городках, в которых есть все, что нужно, как для службы, так и для отдыха.