Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Как несут службу российские миротворцы в Карабахе год спустя после прекращения огня

Игорь Лапик
Тимур Шерзад
18:39 10.11.2021
После подписания трехстороннего соглашения гарантом безопасности в зоне конфликта стали российские миротворцы. Благодаря им домой смогли вернуться свыше 50 тысяч беженцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Год назад Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

После подписания трехстороннего соглашения гарантом безопасности в зоне конфликта стали российские миротворцы. Благодаря им домой смогли вернуться свыше 50 тысяч беженцев.

Наши военные держат под контролем стратегический Лачинский коридор. Это единственная транспортная артерия, связывающая Армению с Карабахом.

Через нее поступают продукты, лекарства, стройматериалы. Также миротворцы обеспечивают безопасное движение азербайджанских автоколонн. Контроль за соблюдением перемирия на линии соприкосновения - круглосуточный.

«Каждый из 27 миротворческих постов - это настоящая крепость, оснащенная по всем правилам военной науки. Вот такие габионы надежно защищают бойцов по периметру. Здесь три бронетранспортера. Два из них контролируют обе стороны дороги, третий все контролирует в направлении гор. Кроме того, здесь сеть подземных ходов, которые служат укрытием на случай возможного обстрела и позволяют бойцам скрытно перемещаться между огневыми точками», - прокомментировал корреспондент. 

За год наши саперы разминировали огромную территорию, уничтожив более 26 тысяч взрывоопасных предметов. Параллельно российские миротворцы помогали местным жителям восстанавливать инфраструктуру и разрушенные дома.

Разворачивали мобильные госпитали и доставляли гуманитарную помощь. Сами миротворцы, а это около 2 000 человек, живут в комфортабельных блочно-модульных городках, в которых есть все, что нужно, как для службы, так и для отдыха.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:01 В стране и мире
Видео
Суд направил в СИЗО обвиняемого в убийстве бойца СОБРа в Петербурге
17:10 Армия
Видео
Путин сообщил, что доля современного оружия в ядерных силах РФ превышает 80%
15:05 В стране и мире
Видео
Голикова сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 за нерабочую неделю
15:49 Армия
Видео
За прошедшие сутки ПВО РФ сопровождала три самолета-разведчика НАТО в Черном море
13:10 В стране и мире
Взрыв газа произошел в жилом доме в Симферополе
Популярное
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Видео
В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.