Армия Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выступает гарантом перемирия в Карабахе Андрей Аркадьев При содействии России осуществляется доставка гуманитарных грузов, ведется разминирование территорий. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: При активном содействии РФ конфликт в Нагорном Карабахе удалось остановить, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции. «Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия», - отметил глава государства. При содействии России осуществляется доставка гуманитарных грузов, ведется разминирование территорий, добавил Путин. По словам российского президента, более 52 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха вернулись в свои дома благодаря мерам по урегулированию острой фазы конфликта Армении и Азербайджана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика