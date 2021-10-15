Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выступает гарантом перемирия в Карабахе
При содействии России осуществляется доставка гуманитарных грузов, ведется разминирование территорий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
При активном содействии РФ конфликт в Нагорном Карабахе удалось остановить, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.
«Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия», - отметил глава государства.
При содействии России осуществляется доставка гуманитарных грузов, ведется разминирование территорий, добавил Путин.
По словам российского президента, более 52 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха вернулись в свои дома благодаря мерам по урегулированию острой фазы конфликта Армении и Азербайджана.