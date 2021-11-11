В Нагорном Карабахе открыли памятник миротворцу и Аллею российской славы

Ровно год мир и покой граждан в Нагорном Карабахе охраняют российские миротворцы. Знаменательную дату отметили с размахом в военном городке под Степанакертом. Там торжественно открыли памятник нашим защитникам - это бронзовая фигура военнослужащего, который обнимает карабахскую девочку с букетом цветов. Образ получился очень ярким и пронзительным. Монумент открыл первый командующий группировкой генерал Рустам Мурадов. Скульптурная группа венчает Аллею российской славы, которую также заложили в честь первой годовщины операции.

«Сейчас место дислокации российских миротворцев - это не просто полевой лагерь, а настоящий город со всей инфраструктурой. Здесь находится большой и жилой модульный городок, огромный стадион, сквер и аллея с памятниками, появились целые улицы со своими названиями. Это все говорит о том, что Россия здесь всерьез и надолго», - рассказал корреспондент Игорь Лапик.

Одна из главных задач миротворцев в Карабахе - гуманитарное разминирование. Российские саперы за минувший год обезвредили более 26-ти тысяч взрывоопасных предметов: мин, снарядов и патронов. Память о войне еще свежа, но постепенно Карабах возвращается к мирной жизни, кипит работа в полях, дети пошли в школы, паломники снова могут посещать святые места. И гарантия безопасности - российский триколор, который развевается во всех уголках республики.