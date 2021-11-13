Миротворцы РФ обезвредили более 26 тысяч боеприпасов в Карабахе за год

Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжают выполнять задачи по очистке местности и социальных объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов.

«Всего с 23 ноября 2020 года подразделениями гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента было очищено от взрывоопасных предметов более 2 300 га территории, а также 683 км дорог, около двух тысяч зданий - всего обнаружено и обезврежено более 26 тысяч боеприпасов», - сказал представитель российского миротворческого контингента Илья Столичный.

В ходе работ по гуманитарному разминированию местности площадью один га в районе села Баллыджа Аскеранского района российские саперы обнаружили и идентифицировали неизвлекаемую противопехотную мину нажимную ПМН-1. Командиром было принято решение о ее уничтожении накладным зарядом на месте. У найденной мины вторая степень опасности, поэтому ее необходимо уничтожать на месте.

При очистке местности военные инженеры применяли новейшие уникальные средства инженерной разведки и защиты: селективные миноискатели ИМПС-2, защитные костюмы сапера ОВР-2 «Сокол», искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», а также в труднодоступной местности со сложным рельефом были задействованы расчеты минно-розыскных собак.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Карабахе развернут миротворческий контингент РФ.