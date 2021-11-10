В Карабах вернулись 50 тысяч беженцев благодаря миротворцам РФ

Пятьдесят тысяч беженцев вернулись в Карабах благодаря российским миротворцам. Наши бойцы уже год стоят на страже мира в республике - 27 наблюдательных постов круглосуточно следят за соблюдением режима прекращения огня.

Укрепления, БТР и триколоры на флагштоках - это гарантия безопасности мирных граждан, которые возвращаются к нормальной жизни после конфликта между Ереваном и Баку. Российские военнослужащие привозят гумпомощь, сопровождают группы паломников, несут мир в еще недавно объятый пламенем войны регион.

Напомним, что сейчас в Карабахе находятся 2 000 солдат и офицеров. Новейшее вооружение и боевая техника, а также современные модульные жилые городки позволяют миротворцам выполнять весь спектр задач.

Ранее российские миротворцы провели патрулирование на БТР-82А вдоль линии разграничения сторон для контроля текущей обстановки в Нагорном Карабахе.