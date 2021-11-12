Миграционный кризис, ситуация на Украине, НАТО у границ РФ: о чем говорили Лавров и Шойгу с французскими коллегами

С одной стороны - Елисейские поля, с другой - знаменитый Дом инвалидов, а между ними мост Александра III, который был заложен Николаем II в память о своем отце еще в конце XIX века. С тех пор это сооружение - один из главных символов дружбы между Францией и Россией, которые кроме общей истории объединяют совместные подходы к решению даже самых спорных вопросов.

Заседания совета сотрудничества по вопросам безопасности проходят по очереди во Франции и России. В последний раз в таком составе Сергей Шойгу и Сергей Лавров встречались со своими французскими коллегами два года назад в Москве, сразу после взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Символично, что именно здесь в Париже тогда же прошел саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств.

Теперь, когда переговоры буксуют, а Киев уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств, в Донбассе - вновь угроза масштабного конфликта. В нарушение Минских соглашений Вооруженные силы Украины используют в зоне соприкосновения сторон боевые беспилотники.

Серьезную обеспокоенность в Москве вызывает и присутствие войск НАТО в непосредственной близости от российских границ. На этой неделе сразу несколько американских кораблей вошли в акваторию Черного моря для проведения крупных маневров.

Дворец французского министра иностранных дел, где проходят переговоры, живой свидетель многих исторических событий. Например, здесь был подписан Версальский договор, положивший конец Первой Мировой. Сегодня здесь обсуждают не менее судьбоносные решения - архитектура глобальной безопасности, гонка вооружений в космосе, наконец, ситуация в Афганистане, где после вывода американских войск образовался вакуум, который тут же заполнили представители многих запрещенных в России террористических организаций.

Еще одна тема - гуманитарный кризис, разворачивающийся в связи с наплывом беженцев в Белоруссии. Насколько тысяч человек с Ближнего Востока - многие с детьми - безуспешно пытаются транзитом, через территорию Польши, попасть в Германию. При этом разговаривать с Минском в ЕС отказываются, предпочитая обвинять в ведении гибридной войны Россию.

Переговоры в формате «2+2» на уровне министров обороны и иностранных дел России и Франции проходят на полях созванной по инициативе Парижа Международной конференции по Ливии. В декабре - спустя 10 лет после свержения режима Муаммара Каддафи - в этой стране впервые пройдут выборы президента, а в феврале - парламента. Основная борьба за кресло главы государства развернется между командующим войсками, маршалом Халифом Хафтаром и представителями Временного правительства.

Обсудить проведение выборов и вывод из Ливии иностранных вооруженных сил и наемников во Францию приехали американский вице-президент Камала Харрис, и.о. канцлер Германии Ангела Меркель и главы всех соседних с Ливией государств. Российскую делегацию на конференции возглавляет Сергей Лавров.