Армия Силы Черноморского флота начали слежение за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США Егор Левин Porter далеко не впервые становится объектом слежения Черноморского флота. © Фото: U.S. Navy, Globallookpress Читайте нас на: Эсминец ВМС США Porter зашел в Черное море. К слежению за ним приступили силы и средства Черноморского флота России. Заход произошел в субботу, 30 октября. «Силы и средства Черноморского флота приступили

к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США», - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ. Отметим, Porter далеко не впервые становится объектом слежения Черноморского флота. Ранее подобные действия американские моряки уже совершали в 2020 и 2019 годах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика