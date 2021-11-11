«Набор вредных лозунгов»: что означает новая хартия Украины и США о стратегическом партнерстве

Вместе с первыми лучами солнца жителей окраин Донецка и поселка Озеряновка разбудил мощный артобстрел. 33 минометные мины калибра 82 и 120 миллиметров только по счастливой случайности не стали причиной гибели мирных жителей. На съемках очевидцев разрывы слышны один за другим.

Тем временем Киев все активнее пытается заручиться поддержкой США. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с американским госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном. И встречей остался доволен – подписана новая хартия о стратегическом партнерстве. США вновь пообещали самое тесное сотрудничество с Киевом по самым разным направлениям: от кибербезопасности до новых маневров в акватории Черного моря.

«Приверженность Соединенных Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима, и это то, что я снова сказал Дмитрию сегодня. Это позиция, которая не изменится», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

В ответной речи украинского министра, как обычно, буквально через слово: Россия, агрессия, суверенитет.

«Очень важно, чтобы США поддержали Украину в наших усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии», - ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал подписанный документ «набором вредных лозунгов», и напомнил, что Москва выступает категорически против поставок оружия Украине. Киев же, похоже, ведет двойную игру. С одной стороны продолжает эскалацию на юго-востоке, с другой просит у неподконтрольных республик уголь.

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, заявил, что после заседания контактной группы Донецка и Луганска, участники встречи подтвердили возможность коммерческих поставок угля и электричества Киеву. Такое возможно сейчас только на Украине.

«То, что в 2017 году под давлением нацистов была создана блокада, это была трагическая ошибка предыдущей власти, которая заблокировала отношения с республиками и прекратили все отношения экономические», - заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

Тем временем Европейский суд по правам человека, со слов бывшего депутата Рады Анны Герман, якобы начал рассмотрение дела о незаконном отстранении президента Виктора Януковича. В той процедуре импичмента, якобы, выявлены 68 серьезных нарушений. И если это правда, и ЕСПЧ это докажет, политические последствия трудно будет представить.

«Уже 7 лет мы пожинаем плоды той лжи , которыми пользуются лидеры Майдана, чтобы обмануть не только свой народ, но и весь мир, чтобы незаконно придти к власти», - сказала бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман.

Увидеть Зеленского в роли актера на Украине становиться все сложнее. Госкино Незалежной запретило прокат российско-украинской комедии «Ржевский против Наполеона», в которой Зеленский сыграл роль французского императора. В новой роли действующего президента Украины он срывает уже не овации, а неприличные жесты, например, как тот, что ему недавно показал народный депутат Гео Лерос на одном из заседаний Рады. Теперь и сам народный избранник под наблюдением.

Может быть, и фильм с Зеленским-Наполеоном запретили на Украине не случайно. Ведь и молодой корсиканский артиллерист, поднявшийся в годы Великой французской революции, в конце концов просто узурпировал власть, став императором.