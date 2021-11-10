Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море

Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен», выполняющие плановые задачи в Черном море с 30 октября, отслеживают действия кораблей и судов ВМС США, прибывших для проведения внеплановых многонациональных учений. От этом сообщает Минобороны России.

Сегодня утром в 8 часов 56 минут американский эсминец с управляемым ракетным Porter оружием покинул порт Батуми.

В 9 часов 20 минут оттуда вышел штабной американский корабль Mount Whitney. Танкер John Lenthall ВМС США в настоящий момент оперирует в юго-западной части Черного моря.

Действия американского флота, осуществляемые совместно с разведывательной и стратегической авиацией стран НАТО, подтверждают истинную цель внеплановых многонациональных учений. Это освоение предполагаемого театра военных действий, включая территорию Украины, на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке.

Также сообщается, что за прошедшие сутки ПВО РФ сопровождала три самолета-разведчика НАТО в Черном море.

Ракетный крейсер «Москва» предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах. Флагман Черноморского флота.

С 1999 года базируется на главной базе Черноморского флота Российской Федерации в городе Севастополе. Является флагманом Черноморского флота.