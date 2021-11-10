Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море

Тимур Шерзад
15:50 10.11.2021
Действия американского флота, осуществляемые совместно с разведывательной и стратегической авиацией стран НАТО, подтверждают истинную цель внеплановых многонациональных учений. Это освоение предполагаемого театра военных действий, включая территорию Украины, на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia
Читайте нас на:

Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен», выполняющие плановые задачи в Черном море с 30 октября, отслеживают действия кораблей и судов ВМС США, прибывших для проведения внеплановых многонациональных учений. От этом сообщает Минобороны России.

Сегодня утром в 8 часов 56 минут американский эсминец с управляемым ракетным Porter оружием покинул порт Батуми.

В 9 часов 20 минут оттуда вышел штабной американский корабль Mount Whitney. Танкер John Lenthall ВМС США в настоящий момент оперирует в юго-западной части Черного моря. 

Действия американского флота, осуществляемые совместно с разведывательной и стратегической авиацией стран НАТО, подтверждают истинную цель внеплановых многонациональных учений. Это освоение предполагаемого театра военных действий, включая территорию Украины, на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке. 

Также сообщается, что за прошедшие сутки ПВО РФ сопровождала три самолета-разведчика НАТО в Черном море.

Ракетный крейсер «Москва» предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах. Флагман Черноморского флота.

С 1999 года базируется на главной базе Черноморского флота Российской Федерации  в городе Севастополе. Является флагманом Черноморского флота.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:05 В стране и мире
Видео
Голикова сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 за нерабочую неделю
15:49 Армия
Видео
За прошедшие сутки ПВО РФ сопровождала три самолета-разведчика НАТО в Черном море
13:10 В стране и мире
Взрыв газа произошел в жилом доме в Симферополе
12:03 В стране и мире
За сутки в РФ выявлено более 38 тысяч заражений COVID-19
11:22 В стране и мире
Видео
В Крыму разоблачили собиравшего сведения о сотрудниках ФСБ украинского шпиона
Популярное
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Видео
В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.