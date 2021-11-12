Лавров назвал глупостью обвинения против «Аэрофлота» по ситуации на границе Польши
Лавров назвал глупостью обвинения против «Аэрофлота» по ситуации на границе Польши.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лавров назвал глупостью обвинения против «Аэрофлота» по ситуации на границе Польши
Лавров назвал глупостью обвинения против «Аэрофлота» по ситуации на границе Польши.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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