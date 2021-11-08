«Крупнейший в истории»: что известно о конфликте с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Этот конфликт на белорусско-польской границе уже называют крупнейшим в истории. У военных Польши есть несколько часов, чтобы привести войска в полную боевую готовность. И все против пусть и многочисленной, но группы беженцев, которые приехали из Ирака в надежде на лучшую жизнь в Германии.

Освоив непривычные для себя шапки - в родном Багдаде плюс тридцать, а в белорусском пункте пропуска Брузги уже завтра ночью минус два - люди с детьми на плечах перекрывают дорогу, устраиваются на привал на обочине и разбивают палатки в лесу. По словам местного жителя Марека Ничыпорука, в новостях пишут о танках, которые стягивают к белорусской границе. Он считает, что это просто «позор белого человека и западного мира».

«Я когда читаю новости о том, что в Польше перебрасываются танки в окрестности города к белорусской границе, так я задаю вопрос - от кого эти танки будут защищать. Они разве что, собрались в мигрантов стрелять? Это просто позор белого человека и западного мира», - сказал местный житель.

Белорусские власти передвижению беженцев не препятствуют. По их словам, женщины и дети не представляют угрозу национальной безопасности. А вот в Польше обвиняют Минск практически в «подготовке провокации». Польский президент Анджей Дуда созывал экстренное совещание, а до этого такую же встречу в Минобороны Польши проводит премьер-министр Матеуш Моравецкий. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер считает, что если беженцы смогут попасть на территорию ЕС, то такая ситуация будет повторяться снова.

«Это провокация, организованная режимом президента Лукашенко, и мы должны сделать все, чтобы этому противостоять. Если беженцам удастся попасть на территорию Евросоюза, очевидно, что такая ситуация будет повторяться и в дальнейшем», - заявил Мюллер.

На границе ситуация раскалена до предела. Беженцы пытаются перерезать забор кусачками, в ответ на это польские пограничники стреляют в воздух и распыляют слезоточивый газ.

Белоруссию и Польшу связывает общая граница - больше 400 километров. На половине из них уже начали возводить забор высотой два с половиной метра. Во время предыдущего миграционного кризиса - когда в Европу хлынули беженцы из Сирии - Варшава выступала против того, чтобы предоставлять им убежище. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Более двух тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию. Почему сегодня не принять как минимум столько же „благодарных иракцев“, чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?», - считает Захарова.

Вместе с Польшей о стягивании войск к границе с Белоруссией уже заявили и в соседней Литве, а МИД страны призывает ввести военное положение. Тем временем беженцам из Ирака, очевидно, предстоят непросты времена. Вслед за холодным приемом наступит холодная зима.