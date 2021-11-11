Минобороны РФ сообщило о передвижениях кораблей и судов ВМС США в Черном море

Минобороны России сообщило о передвижениях кораблей и судов ВМС США в Черном море.

«В настоящее время эсминец «Porter» и штабной корабль «Mount Whitney» продолжают движение в западную часть черноморской акватории», - говорится в сообщении.

Их действия продолжают контролировать крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота.

Министерство обороны России расценивает военную активность американцев и их союзников в Черном море, как изучение предполагаемого театра военных действий. Это необходимо Соединенным Штатам в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке, заявляют в оборонном ведомстве РФ.

Внеплановые учения вблизи границ России, заявили в Минобороны РФ, это абсолютно неспровоцированные агрессивные действия Соединенных Штатов. Они создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

Также сообщается, что истребитель Су-30 предотвратил нарушение границы России британским самолетом.