Россия вынуждена рассмотреть вопрос запрета пролета западных авиакомпаний над своей территорией в том случае, если будут введены санкции против «Аэрофлота». Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот». Это связано с новым санкционным пакетом против Белоруссии, где происходит миграционный кризис.

«"Аэрофлот" здесь ни при чем. Они любой ценой пытаются "укусить" Россию», - сказал Джабаров.

В случае введения санкций Россия, по словам политика, будет вынуждена ответить аналогичными санкциями против западных авиакомпаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения, пишет РИА Новости.

Эксперт в беседе со «Звездой» назвал сложную обстановку на границе с Белоруссией итогом работы США. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что мигранты бегут из-за экспансионистской и агрессивной политики США.