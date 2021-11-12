Лавров заявил, что РФ предпримет ответные шаги в случае враждебных действий НАТО и Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на недружественные действия стран Запада и НАТО будет предпринимать ответные ассиметричные шаги. Об этом глава российского внешнедипломатического ведомства заявил после переговоров во Франции.

«Мы подтвердили намерение и впредь проявлять исключительно сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то и асимметрично», - сообщил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ упомянул, что НАТО проявляет агрессию по отношению к России, напомнив про приближение американских кораблей к границе в Черном море. По словам Лаврова, Североатлантический альянс и сама Америка продолжают осуществлять политику по сдерживанию нашей страны.

«Чему примеров за последние дни было множество - и с точки зрения развертывания дополнительных сил в акватории черного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион»,- сообщил журналистам Лавров.

Российская делегация, сообщил дипломат, предложила в рамках встречи начать обсуждение выхода из тупика в отношениях с ЕС. Он же отметил, что в России высоко ценится стремление президента Франции Эммануэля Макрона выстраивать взаимовыгодные отношения с Кремлем.

«Мы ценим стремление президента Макрона искать точки соприкосновения по стратегическим вопросам развития событий в евроатлантическом регионе и его настрой на то, чтобы с Россией выстраивать конструктивные и взаимовыгодные отношения», - сообщил Лавров по окончании Международной конференции по Ливии.

Министр иностранных дел России также призвал Францию и Германию к содействию в призыве украинских властей выполнять Минские договоренности. При этом, со слов Лаврова, важно не просто побудить Украину не отклоняться от условий соглашений, а заставить исполнять их. Так, говорит Лавров, у Киева есть угроза выхода из Минских соглашений, если на Украине примут закон о переходном периоде.

«Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», - сказал он.

На встрече по иранской ядерной сделке 29 ноября российская сторона будет выступать за полное выполнение договоренностей 2015 года и снятие санкций с Тегерана. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что такие действия предполагают «возвращение США к выполнению своих обязательств». Вопрос предстоящих переговоров также обсуждался в рамках переговоров с французскими коллегами.

Ранее глава МИД РФ заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями. По словам министра иностранных дел, координация России и Белоруссии позволила купировать попытки Запада оказать давление в международных организациях.