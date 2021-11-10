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Обязательная вакцинация в Петербурге породила очереди на прививку среди пенсионеров

Диана Сирази
Елизавета Потейчук
18:43 10.11.2021
За последнюю неделю в Санкт-Петербурге каждый день регистрировали около 3 000 зараженных коронавирусом, многие из которых - пожилые люди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей. Теперь петербуржцы старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны получить первый компонент прививки до 15 декабря.

В крупнейшем пункте вакцинации от COVID-19 очередь на прививку выросла в разы. 82-летний пенсионер Семен Альтов переболел коронавирусом полгода назад с 50-процентным поражением легких. После вышедшего постановления об обязательной вакцинации для пожилых он понял, что откладывать вакцинацию больше нельзя.

«Мы лежали в Боткинской больнице, спасибо врачам, но я видел, как выносят завернутые тела. Такое ощущение, что у многих девиз “Пока не сдохну, до конца не поверю”», - говорит Альтов.

Каждый день в Санкт-Петербурге фиксируют около 3 000 заболевших за прошедшую неделю, и многие из них - пожилые люди. По всей России работает более 5 000 точек вакцинации от коронавируса.

В Ростовской области завершился режим нерабочих дней, однако все равно в кинотеатры, кафе и торговые центры можно попасть только при наличии QR-кода. Мобильный пункт вакцинации открылся в одном из цирков региона.

В свою очередь, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, выступив с докладом на совещании президента России, сообщила, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом снизилось на 2%. При этом, по ее словам, в стране нарастают темпы вакцинации. На данный момент полностью привито 48% граждан.

Сейчас под наблюдением медиков находятся свыше 1,3 миллиона пациентов с COVID-19. В те места, где ситуация с вирусом складывается наиболее тяжелая, направляют военный врачей. Специалисты войск РХБЗ Южного военного округа проводят тотальную дезинфекцию зданий и дорог. Кроме того, в 49 регионах вновь развернуты госпитали, куда военнослужащие поставляют кислород из своих стратегических запасов.

Показатель вакцинации среди военнослужащих и их семей составляет 100% за исключением случаев медотводов. Сейчас ревакцинация полным ходом идет в Каспийской флотилии.

Те, кто отказывается от вакцинации, незамедлительно попадают на реанимационные койки. Таким пациентам предстоит долгое восстановление от осложнений, их выписывают спустя месяцы. Так, в Челябинске врача-гомеопата Юрия Попова не удалось спасти. Он был ярым антипрививочником и отговаривал людей делать вакцину от коронавируса.

Врачи, которые сутками работают в «красных зонах», говорят, что единственный способ спасти жизни людей и вернуться к нормальной жизни без ограничений - это своевременная вакцинация.

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