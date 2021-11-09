Тысячи ПЦР-тестов и исследований: как медики ЮВО работают в мобильном госпитале в Сухуме

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию порядка полутора тысяч жителей Абхазии, заболевших COVID-19.

В данный момент на лечении в стационаре находится 111 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Из госпиталя выписали уже 419 человек - пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории, что позволяет ускорить тестирование - анализ делается в течение сорока минут.