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Тысячи ПЦР-тестов и исследований: как медики ЮВО работают в мобильном госпитале в Сухуме

Кира Тило
03:09 09.11.2021
На лечение и консультацию специалисты приняли более полутора тысяч человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию порядка полутора тысяч жителей Абхазии, заболевших COVID-19.

В данный момент на лечении в стационаре находится 111 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Из госпиталя выписали уже 419 человек - пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории, что позволяет ускорить тестирование - анализ делается в течение сорока минут.

© Минобороны РФ

Также налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией в городе Сухум, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей коронавируса. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19, рассчитан на 100 койко-мест, дополнительно оборудовано 24 койко-места. Есть возможность развернуть еще 26 мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.

В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование – переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Полностью сформирована медикаментозная база, налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

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