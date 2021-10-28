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Вакцина и термометр: как военные медики КФл предотвращают распространение COVID-19

Кира Тило
05:05 28.10.2021
Медики КФл организовали регулярные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты военно-медицинских учреждений Каспийской флотилии (КФл) приступили к проведению ежедневных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также сезонных заболеваний среди военнослужащих.

Организована работа медицинских специалистов на контрольно-пропускных пунктах, которые с помощью бесконтактных термометров измеряют температуру каждого человека. Создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.

Выполняется плановая ревакцинация военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. Ежедневно проводится проветривание служебных и жилых помещений.

Также организовано дежурство оперативных групп из числа офицеров и военных медиков, отслеживающих ситуацию в воинских частях и соединениях флотилии в готовности немедленного реагирования и организации взаимодействия с органами здравоохранения региона.

© Минобороны РФ

Специалистами радиационной, химической и биологической защиты базы проводится обработка дезинфицирующими средствами рабочих и жилых помещений, а также военной техники и транспорта.

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