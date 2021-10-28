Вакцина и термометр: как военные медики КФл предотвращают распространение COVID-19
Специалисты военно-медицинских учреждений Каспийской флотилии (КФл) приступили к проведению ежедневных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также сезонных заболеваний среди военнослужащих.
Организована работа медицинских специалистов на контрольно-пропускных пунктах, которые с помощью бесконтактных термометров измеряют температуру каждого человека. Создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.
Выполняется плановая ревакцинация военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. Ежедневно проводится проветривание служебных и жилых помещений.
Также организовано дежурство оперативных групп из числа офицеров и военных медиков, отслеживающих ситуацию в воинских частях и соединениях флотилии в готовности немедленного реагирования и организации взаимодействия с органами здравоохранения региона.