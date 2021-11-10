Голикова сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 за нерабочую неделю

Прошедшая в России нерабочая неделя позволила снизить темпы прироста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, рост числа заболевших составил всего 2,1%. При этом снижение темпов роста заболеваемости наблюдается уже три недели.

«Хочу отметить, что за последние три недели мы отмечаем снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам 44-й недели, которая как раз была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, тогда как неделей раньше это было 8,7%», - сообщила вице-премьер.

Также Голикова отметила, что 30% заболевших коронавирусом приходится на крупные регионы России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице число заболевших снизилось на 15%. Также на 4% снизилось число госпитализаций. Градоначальник выразил надежду, что ситуация в городе будет стабилизироваться.