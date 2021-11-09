Обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых ввели в Петербурге

Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный санитарный врач города Наталия Башкетова выпустила постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 жителей города старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом прививка от инфекции обязательна и для работников промышленного производства, перерабатывающего производства, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры.

«Дополнить пункт подпунктом лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», - сказано в тексте постановления, опубликованного на сайте ведомства.

В числе работников, которым по постановлению будет необходимо сделать вакцину от COVID-19, находятся и сотрудники аэропорта «Пулково», включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта «Морской фасад».

Лица, которые включены в перечень обязательных для вакцинации, должны сделать прививку однокомпонентной вакциной или первым компонентом препарата до 15 декабря, а вторым - до 15 января следующего года. Так, привитыми должны оказаться не менее 80% от общего числа сотрудников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о разработке в России лекарства против коронавируса. При этом Путин подчеркнул, что вакцинация остается наиболее эффективным методом по борьбе с COVID-19.