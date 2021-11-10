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В Петербургском Роспотребнадзоре рассказали о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

Кира Карон
08:09 10.11.2021
Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова ввела обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет.
В Петербургском Роспотребнадзоре рассказали о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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В Санкт-Петербурге за отказ от обязательной вакцинации неработающие пенсионеры или люди с хроническими заболеваниями могут получить предусмотренные санкции. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.


«В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами - работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что пожилые люди и люди с хроническими болезнями входят в группу риска по COVID-19, поскольку тяжело переносят это заболевание. Поэтому для них вакцинацию решили сделать обязательной, чтобы их обезопасить, пишет «Интерфакс».

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный санитарный врач города Наталия Башкетова выпустила постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 жителей города старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом прививка от инфекции обязательна и для работников промышленного производства, перерабатывающего производства, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры.

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