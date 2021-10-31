Отпуска на фоне смертей: как в России проходят первые дни нерабочей недели из-за COVID-19

В российских регионах и столице началась нерабочая неделя в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Однако ситуация даже в период временных каникул складывается тяжелая: больничные койки забиты заболевшими, а Минобороны поставляет кислород в регионы для спасения людей.



Например, резервный госпиталь для больных коронавирусом на ВДНХ занят больше, чем на 90%. Руководитель больницы заявила, что если пациенты не будут проходить вакцинацию и соблюдать меры предосторожности, то врачи попросту не справятся с наплывом заразившихся.



«Практически все койки заняты, реанимационные койки заняты, разворачиваются дополнительные, стационары принимают, но при том росте, который на сегодняшний день есть, их может не хватить, если люди будут вести себя беспечно, и не будут соблюдать меры предосторожности и не будут проходить вакцинацию, мы просто не справимся», - заместитель главврача ГКБ №24, руководитель резервного госпиталя ВДНХ Светлана Зейналова.

В красной зоне медики вынуждены работать на пределе возможностей. На ближайшую четверть суток у них нет времени на отдых: шесть часов смена, затем всего два часа на отдых, и врачи снова заступают на пост. На данный момент в России зафиксирован абсолютный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 40 тысяч инфицированных за сутки. Количество смертей также ужасает, так как 80% поступивших пациентов не делали прививку, либо имели поддельный сертификатом, либо считали вирус выдумкой.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом наблюдается в Хакасии. В регионе введен комендантский час, в некоторых районах не работает даже общественный транспорт. Пандемия достигла уровня угрозы нацбезопасности.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу направить врачей из Центрального военного округа на помощь в борьбе с коронавирусом. В республику прилетели более 30 военных медиков: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи.

Пока врачи усиленно борются с COVID-19, ковид-дессиденты противостоят системе здравоохранения. Они буквально заражают население ложными идеями, спекулируя фальшивыми ПЦР-тестами, QR-кодами, сертификатами и информацией - как о вакцине, так и её эффективности.

Кроме того, о росте смертности от коронавируса заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее показатель в столице держался от 200 до 300 случаев заражения, а сейчас их больше 1000. Ситуацию комментирует и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она заявила, что за последние шесть недель в России количество заразившихся только увеличивается.

В Москве и области режим ограничений продлили на 11 дней. Общепиты, торговые и фитнес центры стихийно закрывают. Также в Санкт-Петербурге власти приняли решение закрыть все, кроме театров и музеев во избежание наплыва туристов. Это спровоцировало очереди в Эрмитаж и Кунсткамеру в первый день изоляции.

Меры по коронавирусу ввели и на дорогах. Например, на въезде в Крым выставили блокпосты для проверки наличия у автомобилистов сертификатов о прививке или отрицательного ПЦР-теста. Во второй день локдауна развернули несколько сотен машин. В Севастополе тем временем заняты практически все больничные койки. Власти разворачивают резерв — 200 коек, но это уже предел мощности, при этом осложняет обстановку и нехватка специалистов в больницах, поликлиниках и даже call-центрах.

Несмотря на это полуостров переполнен туристами. Россияне восприняли нерабочую неделю как хорошую возможность провести отпуск. Спрос на путешествия на юг России подскочил до 80%, а за границу - до 30%. В подтверждение этому - нескончаемые очереди в аэропортах.

«Честно говоря, пока я глазами своими не увидел, я также был далёк от всего этого, после того как попал в больницу, когда делали КТ, я увидел как люди с ног валятся. Я, вот, сделал выводы», - рассказал переболевший COVID-19 пациент Максим Лукьянов.

Безответственность граждан отражается на тепловой карте России. На ней нет ни одного зеленого региона, области стремительно движутся по показателям к красному цвету. Интернет заполонили печальные шутки по эпидемиологической ситуации в стране.