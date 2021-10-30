Подделку документов о вакцинации обнаружили в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в одном из медучреждений региона был выявлен факт подделки документов о вакцинации от коронавируса. При этом ранее в регионе зафиксировали смерть пациента от COVID-19, который имел фальшивый сертификат о прививке.

«Нам удалось на сегодняшний день установить в одном медицинском учреждении факт выдачи документов, не соответствующих действительности. За последнее время около 30 сайтов было заблокировано, предлагающих поддельные документы», - сказал Клычков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Орловской области закончились койки для больных коронавирусом. Губернатор при этом заявил, что статистика заболеваемости в регионе продолжает расти.