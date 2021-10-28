Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Хакасии из-за эпидемии COVID-19 введен комендантский час

Елена Сивонен
Беназир Мирова
15:18 28.10.2021
После 22 часов жителям нельзя будет выходить из дома, кроме того, в регионе полностью остановлена работа общественного транспорта.
В Хакасии из-за эпидемии COVID-19 введен комендантский час
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Хакасия стала первым регионом РФ, где помимо официальных нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, власти ввели еще и комендантский час. Из-за сложной эпидобстановки жителям после 22 часов нельзя будет выходить из домов. Власти даже решили полностью остановить работу общественного транспорта: говорят, другого выхода просто нет. Некоторые жители заранее закупили продукты, чтобы меньше выходить в общественные места.

В республике - абсолютный рекорд случаев COVID-19. В больницах - медицинский коллапс. Свободных коек осталось не больше 12%, уже учитывая дополнительно развернутые. Потребление кислорода составляет 12 тонн в сутки.

«Здравоохранение работает на грани возможностей. По поручению Владимира Путина в помощь региону от Минобороны РФ направлены врачи и средний медперсонал. Они уже сейчас выдвигаются на аэродромы для погрузки и переброски в республику», - сообщил министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский.

На улицах столицы региона Абакана сейчас почти нет людей. Движение общественного транспорта полностью остановлено в Абакане, в Черногорске и Саяногорске.

Сотрудники предприятий непрерывного цикла с сегодняшнего дня с трудом добираются на работу. Благо погода пока позволяет и морозов еще не было. Ездить на такси можно только при наличии у водителя сертификата о прививке, но цена на такую поездку - заоблачная. Веронике Тихоновой не по карману возить ребенка в поликлинику, на уколы и обследования.

«Время было 8 утра, чтобы ближе к 9 приехать, я вызвала такси и цена за детский тариф - я с двумя детьми - составила 1005 рублей. Самое обидное, что тут нужно проехать три остановки, а цены сейчас на это время подняли - просто ужас», - говорит жительница города.

В Хакасии также не работают заведения общепита, сферы услуг, торговли. За исключением аптек и продуктовых магазинов. Комендантский час начнет действовать сегодня с 22 часов до 6 утра. Следить за соблюдением режима будут сотрудники полиции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:14 В стране и мире
Собянин заявил, что детская заболеваемость COVID-19 увеличилась в два-три раза
14:00 Спорт
Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира
13:20 ОПК
Новейший российский истребитель Checkmate вызвал высокий интерес в Латинской Америке
12:11 В стране и мире
Видео
В Краснодаре полыхает трехэтажное здание магазина
11:07 В стране и мире
Посольство РФ проверит информацию о суициде убийцы банкира Яхонтова
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Видео
Умер судья проекта «Суд присяжных» Валерий Степанов
Глава администрации Тайваня заявила, что на острове действуют военные инструкторы США
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.