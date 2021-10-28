В Хакасии из-за эпидемии COVID-19 введен комендантский час

Хакасия стала первым регионом РФ, где помимо официальных нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, власти ввели еще и комендантский час. Из-за сложной эпидобстановки жителям после 22 часов нельзя будет выходить из домов. Власти даже решили полностью остановить работу общественного транспорта: говорят, другого выхода просто нет. Некоторые жители заранее закупили продукты, чтобы меньше выходить в общественные места.

В республике - абсолютный рекорд случаев COVID-19. В больницах - медицинский коллапс. Свободных коек осталось не больше 12%, уже учитывая дополнительно развернутые. Потребление кислорода составляет 12 тонн в сутки.

«Здравоохранение работает на грани возможностей. По поручению Владимира Путина в помощь региону от Минобороны РФ направлены врачи и средний медперсонал. Они уже сейчас выдвигаются на аэродромы для погрузки и переброски в республику», - сообщил министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский.

На улицах столицы региона Абакана сейчас почти нет людей. Движение общественного транспорта полностью остановлено в Абакане, в Черногорске и Саяногорске.

Сотрудники предприятий непрерывного цикла с сегодняшнего дня с трудом добираются на работу. Благо погода пока позволяет и морозов еще не было. Ездить на такси можно только при наличии у водителя сертификата о прививке, но цена на такую поездку - заоблачная. Веронике Тихоновой не по карману возить ребенка в поликлинику, на уколы и обследования.

«Время было 8 утра, чтобы ближе к 9 приехать, я вызвала такси и цена за детский тариф - я с двумя детьми - составила 1005 рублей. Самое обидное, что тут нужно проехать три остановки, а цены сейчас на это время подняли - просто ужас», - говорит жительница города.

В Хакасии также не работают заведения общепита, сферы услуг, торговли. За исключением аптек и продуктовых магазинов. Комендантский час начнет действовать сегодня с 22 часов до 6 утра. Следить за соблюдением режима будут сотрудники полиции.