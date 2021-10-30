Более 200 автомобилей не смогли попасть в Севастополь после проверки QR-кодов

В Севастополе на контрольных пунктах после проверки QR-кодов у пассажиров более 200 автомобилей не смогли попасть в город. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Десять человек без документов были выявлены на блокпосту железнодорожного вокзала. Пассажиров отправили назад, при этом они покупали билеты за свой счет.

«Мы отмечаем, что транспортный поток в целом незначительный. Благодарим граждан за сознательность и за то, что услышали наш призыв ограничить свое перемещение, стараясь не совершать поездки без крайней необходимости», - подчеркнул заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Идею выставить болкпосты в Севастополе предложил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что данная мера будет введена только на одну неделю, что позволит снизить наплыв туристов в город.