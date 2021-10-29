Военные врачи ЦВО поучаствовали в координационном совещании по здравоохранению в Хакасии

Военные врачи ЦВО приняли участие в совместном координационном совещании с представителями Департамента здравоохранения Хакасии, а также медицинских организаций региона.

Совещание прошло под руководством министра здравоохранения Хакасии Олега Ананьевского. В его ходе определили четыре лечебных учреждения региона, где нужна помощь военных медиков из ЦВО. Ими оказались Республиканская клиническая офтальмологическая больница им. Н. М. Одежкина, Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской, Республиканская клиническая инфекционная больница, Черногорская межрайонная больница.

Представители здравоохранения Хакасии озвучили кадровые потребности в медиках. Сейчас военные проводят оценку сил и средств, необходимых для эффективной работы, убывают в лечебные учреждения и уже приступают по оказанию помощи против инфекции COVID-19.

Также сообщается, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина передало более 359 тонн сжиженного кислорода 30 субъектам России. Сегодня, 29 октября, осуществляется передача еще десятка тонн кислорода. Среди получателей - восемь субъектов. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Ингушетия, Астраханская область, Волгоградская область, Московская область и Ульяновская область.