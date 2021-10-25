«Ковидные встречи» и турпутевки в локдаун: почему россияне не воспринимают COVID-19 серьезно

Проверки в транспорте, в торговых центрах, на вокзалах. Контроль за соблюдением масочного режима усилен по всей стране, но люди упорно игнорируют элементарные правила и не хотят надевать маски ни в магазинах, ни в метро.

Не пугают даже штрафы: за проезд без маски нужно платить пять тысяч рублей. Между тем новая смертельная волна пандемии ураганным вихрем проносится по всей России. И вместо защитных медицинских масок людям приходится находиться в кислородных. Или дышать с помощью аппарата ИВЛ.

«Я даже не думала, что я выживу. Я только сейчас поняла, что это такое - COVID. А сначала я к этому даже не прислушивалась», - призналась одна из пациенток, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Так, в Уфе в настоящее время реанимация заполнена. Людей приходится размещать в коридорах. У местного пациента Вадима 75% поражения легких. COVID парализовал все тело, он не может двигаться. Завтрак, обед и ужин – через катетер.

Уже больше недели каждый день коронавирус уносит больше тысячи человеческих жизней, а кривая заболеваемости «взрывается». Диагноз «COVID-19» ежедневно слышат не менее 33 тысяч жителей. На фоне безумных потерь становится очевидно: пора действовать. Чтобы разорвать эту смертельную вирусную цепочку, приходится снова вводить ограничения. В эту среду президент РФ Владимир Путин объявляет по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

«Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее, нужно это сделать. Вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе», - отметил глава государства.

Единственная возможность победить вирус - это, по-прежнему, прививка. Препаратов более чем достаточно. По всей стране, помимо поликлиник, развернуто более четырех тысяч прививочных пунктов. Но люди тянут до последнего. Почему россияне так боятся прививки, не может понять даже президент.

«Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям - иногда даже, честно говоря, странно, эти разговоры странными являются. Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников: "Ты привился?". Вопрос ко мне: "А ты привился?" Я говорю: "Нет пока"; - "Я подожду, пока ты привьешься". Хорошо, вот я привился, спрашиваю: "Ты привился?" - "Нет"; - "Почему? " - "Ну, не знаю, подожду пока". Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями, ну вот даже я не понимаю, что происходит. А у нас надежная, эффективная вакцина», - рассказал Владимир Путин.

Осознание порой приходит слишком поздно, когда начинается борьба за каждый вздох, а кислород стремительно заканчивается. Сейчас «задыхается» Башкирия, Самарская, Тверская, Кировская области. И вновь регионам в самый критичный момент на помощь приходит Министерство обороны. С хранилищ военных аэродромов потянулись колонны КамАЗов с многотонными баллонами кислорода. Их отправили в 14 субъектов, где госпитали своими силами уже не справляются. Поставляют и газо-зарядные станции высокого давления, чтобы больницы сами смогли заполнять кислородом опустевшие баллоны.

В Москве 70% госпитализированных дышат только благодаря вот таким «спасительным соломинкам» - тоненьким трубкам, которые тянутся к кислороду. В столице что ни день - новый исторический пик заболеваемости. Поэтому в столице незапланированные выходные начнутся раньше, чем в других регионах - с 28 октября. О происходящем мэр Москвы Сергей Собянин сказал так: это худший сценарий. А, значит, медлить больше нельзя, иначе будет еще сложнее.

«Мы видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели - начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии. Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочки», - объяснил градоначальник.

В столицу возвращается то самое страшное слово 2020 года - локдаун. Мы снова получили до боли знакомый список ограничений: закрытые кафе, кинотеатры, фитнес-клубы, парикмахерские и салоны красоты. На паузе будут спортшколы, кружки, секции. Часть вузов отправится на дистанционку. В школах и детских садах каникулы. Только музеи и театры продолжат принимать посетителей по QR-коду о вакцинации.

Покровка - одна из самых старинных улиц Москвы. Вековая архитектура и на каждом углу рестораны, бары, караоке. Со следующей недели все изменится жизнь здесь изменится: все кафе будут работать только на вынос. Но все столики уже забронированы вплоть до закрытия, даже в такой опасный период люди по-прежнему игнорируют элементарные меры предосторожности. Вот у кассы выстраиваются огромные очереди, не протолкнуться. Какая социальная дистанция, когда хочется вечного праздника?

«Не хочу сидеть дома. Вообще меня угнетает эта обстановка, ношение масок, перчаток и раздумье о прививке, поэтому, конечно, я против всего этого. Я хочу тусить», - поделилась старшекурсница РУДН.

И, кажется, в толпе людей, где все с масками на подбородках, никто не боится заразиться, а некоторые даже наоборот - стремятся. Так в сети на этой неделе появилась информация о том, что москвичка специально заразила всю семью коронавирусом. Думала - так появится иммунитет. В результате ее младшая дочь попала в реанимацию, а сама женщина умерла. Информацию о случившемся и скриншоты переписки опубликовал врач-невролог Павел Бранд.

И подобных случаев десятки по всей стране. Поиск зараженных людей вошел в моду. Подцепить вирус и переболеть, лишь бы не делать укол. Врачи в ужасе от решений людей. Последствия таких ковидных встреч непредсказуемы.

«Есть такая игра - "русская рулетка ", когда-то в нее тоже все играли. И, говорят, только один из шести не угадывал с везением. Здесь тоже "русская рулетка ", если играть с болезнью... Никому же не придет идея пойти поболеть туберкулезом, чтобы выработать иммунитет против туберкулеза», - обозначил ведущий научный сотрудник отдела биотехнологии и трансфузиологии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» Андрей Буланов.

Еще одна абсурдная примета ковидного времени перед локдауном - покупка туров заграницу. Как только объявили выходные, продажи путевок сразу взлетели на 30%. В лидерах Турция, Египет и Эмираты. Врачи бьют тревогу, объясняя: вынужденные выходные ввели, чтобы снизить количество контактов, а не наоборот.

«Многие стали планировать отпуск… Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице – просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Подобные выходные будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям», - заявил главынй врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Да, все устали от ограничений, но при игнорировании простых правил запретов станет только больше. Люди сами создают себе проблемы. Посмотрите на эти цифры: коронавирус в России забрал жизни более двухсот тысяч человек. Врачи не устают повторять: переломить ситуацию может только вакцинация. И, кажется, только на этой неделе после объявления локдауна до кого- то все же дошло - шутки с коронавирусом давно закончились.

Если так хочется путешествий и ресторанов, нормальной, полноценной доковидной жизни, нужно сделать прививку. Другого пути просто нет. И вот в пунктах вакцинации снова стали появляться очереди - желающих в четыре раза больше, чем неделю назад. Еще появился дополнительный стимул привиться: в Москве разыгрывают 10 однокомнатных квартир. Но, в любом случае, это беспроигрышная лотерея. Наградой после вакцинации станет здоровье.