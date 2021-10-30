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В России начинает действовать режим нерабочих дней

Кира Тило
02:06 30.10.2021
Согласно указу президента РФ, нерабочие дни в стране будут с 30 октября по 7 ноября, однако региональные власти могут продлить их в случае ухудшения эпидемобстановки.
В России начинает действовать режим нерабочих дней
© Фото: pexels.com
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По всей России начал действовать режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, который продлится до 7 ноября, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Предложение ввести нерабочие дни выдвинула вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

«В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан РФ, руководствуясь статьей 80 Конституции РФ и в соответствии со статьей 112 ТК РФ, постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - сказано в указе.

В ходе совещания с членами правительства страны, состоявшегося 20 октября, Путин отметил, что в настоящий момент крайне важно «сбить пик новой волны эпидемии» в стране. Поэтому президент поддержал инициативу по введению нерабочих дней. 

Согласно указу, в стране на нерабочие дни закроют федеральные культурные учреждения, кроме театров и музеев. В некоторых регионах запрещено проведение массовых мероприятий и торгово-развлекательных услуг, а также работа ресторанов и кафе.

Также Роспотребнадзор дал рекомендации в связи с нерабочими днями. Если же избежать поездок и контактов не получается, необходимо не забывать пользоваться защитными масками и антисептиками, напомнили специалисты.

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