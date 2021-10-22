В стране и мире В Кремле назвали главную цель введения нерабочих дней Иван Линдеманн Дмитрий Песков считает сложившуюся в связи с коронавирусом ситуацию крайне непростой. © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress Читайте нас на: Нерабочие дни могут прервать цепочку заражений коронавирусом. Так считают эксперты, заявил Дмитрий Песков. Но, по словам пресс-секретаря президента, однозначных цифр, касающихся эффективности этой меры, нет. «С учетом какого-то количества дней, конечно, принимаются решения, судя по динамике прироста больных, которые ложатся в больницы, для которых требуются койко-места. То есть это такое комплексное решение, где взвешиваются все факторы. Этим занимается правительственный штаб», - уточнил Песков. Представитель Кремля назвал сложившуюся в связи с коронавирусом ситуацию крайне непростой. Сегодня в России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса. За сутки умерли 1 064 пациента. Кроме того, обновлен максимум и по количеству заболевших. За последние 24 часа инфекцию подхватил 37 141 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика