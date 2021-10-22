Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле назвали главную цель введения нерабочих дней

Иван Линдеманн
12:43 22.10.2021
Дмитрий Песков считает сложившуюся в связи с коронавирусом ситуацию крайне непростой.
В Кремле назвали главную цель введения нерабочих дней
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Нерабочие дни могут прервать цепочку заражений коронавирусом. Так считают эксперты, заявил Дмитрий Песков.

Но, по словам пресс-секретаря президента, однозначных цифр, касающихся эффективности этой меры, нет.

«С учетом какого-то количества дней, конечно, принимаются решения, судя по динамике прироста больных, которые ложатся в больницы, для которых требуются койко-места. То есть это такое комплексное решение, где взвешиваются все факторы. Этим занимается правительственный штаб», - уточнил Песков.

Представитель Кремля назвал сложившуюся в связи с коронавирусом ситуацию крайне непростой.

Сегодня в России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса. За сутки умерли 1 064 пациента. Кроме того, обновлен максимум и по количеству заболевших. За последние 24 часа инфекцию подхватил 37 141 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:43 В стране и мире
В Кремле назвали главную цель введения нерабочих дней
11:30 В стране и мире
Видео
«Живой или погиб»: родственник работника завода под Рязанью о находившемся на смене племяннике
11:08 В стране и мире
Пострадавшего из-за выстрела Болдуина режиссера выписали из больницы
10:15 В стране и мире
Видео
Собирал взрывное устройство: кадры из дома планировавшего теракт на Ставрополье сторонника ИГ*
05:34 Армия
Видео
Шойгу поздравил военных финансистов с профессиональным праздником
Популярное
Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алма-Аты
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.