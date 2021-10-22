В Кремле назвали главную цель введения нерабочих дней
Нерабочие дни могут прервать цепочку заражений коронавирусом. Так считают эксперты, заявил Дмитрий Песков.
Но, по словам пресс-секретаря президента, однозначных цифр, касающихся эффективности этой меры, нет.
«С учетом какого-то количества дней, конечно, принимаются решения, судя по динамике прироста больных, которые ложатся в больницы, для которых требуются койко-места. То есть это такое комплексное решение, где взвешиваются все факторы. Этим занимается правительственный штаб», - уточнил Песков.
Представитель Кремля назвал сложившуюся в связи с коронавирусом ситуацию крайне непростой.
Сегодня в России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса. За сутки умерли 1 064 пациента. Кроме того, обновлен максимум и по количеству заболевших. За последние 24 часа инфекцию подхватил 37 141 человек.