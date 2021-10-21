Без поездок и гостей: Роспотребнадзор дал рекомендации в связи с нерабочими днями

В нерабочие дни лучше не планировать никаких поездок и выходить из дома только по необходимости. С такой рекомендацией к россиянам обратился Роспотребнадзор.

«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», - говорится в сообщении ведомства.

Освободившееся время можно посвятить своему здоровью: больше гулять на свежем воздухе, сделать прививки от коронавируса и гриппа, отметили специалисты.

Если же избежать поездок и контактов не получается, необходимо не забывать пользоваться защитными масками, антисептиками, а также избегать массового скопления людей.

В Роспотребнадзоре также посоветовали стараться общаться с близкими по телефону, пользоваться службами доставки, а при перемещении по городу пользоваться личным авто или такси.

«При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, вызовите врача», - заключили в ведомстве.

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В Москве нерабочие дни начнутся с 28 октября, кроме того, будет введен ряд дополнительных ограничительных мер.