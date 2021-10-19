Мишустин поддержал инициативу объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября.
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Мишустин поддержал инициативу объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября.
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