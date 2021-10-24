В России на нерабочие дни закроют учреждения культуры

Федеральные культурные учреждения, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее решение приняло правительство России.

«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», - говорится в списке решений, принятых на заседании 22 октября, опубликованном на сайте кабмина.

Театрам и музеям разрешается работать при не более 50 процентах заполняемости и наличии у посетителей QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания. Лица с противопоказаниями к прививке должны будут предоставить при входе отрицательный результат теста на COVID-19. При отсутствии у посетителей указанных документов, им вернут деньги за билеты.

О нерабочих днях с сохранением зарплаты ранее объявил президент Владимир Путин. Из-за напряженной ситуации с коронавирусом они введены по всей России с 30 октября по 7 ноября.