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В России на нерабочие дни закроют учреждения культуры

Анна Касаткина
12:38 24.10.2021
Исключение из этого правила составляют театры и музеи.
В России на нерабочие дни закроют учреждения культуры
© Фото: Anton Belitsky, GlobalLookPress
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Федеральные культурные учреждения, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее решение приняло правительство России.

«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», - говорится в списке решений, принятых на заседании 22 октября, опубликованном на сайте кабмина.

Театрам и музеям разрешается работать при не более 50 процентах заполняемости и наличии у посетителей QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания. Лица с противопоказаниями к прививке должны будут предоставить при входе отрицательный результат теста на COVID-19. При отсутствии у посетителей указанных документов, им вернут деньги за билеты.

О нерабочих днях с сохранением зарплаты ранее объявил президент Владимир Путин. Из-за напряженной ситуации с коронавирусом они введены по всей России с 30 октября по 7 ноября.

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