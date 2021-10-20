Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - сказано в тексте документа, подписанного президентом.

В ходе совещания с членами правительства РФ, состоявшегося 20 октября, Путин отметил, что в настоящий момент крайне важно «сбить пик новой волны эпидемии» в стране. Поэтому президент поддержал инициативу по введению нерабочих дней.

Также российский лидер поддержал предложения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова относительно помощи малому и среднему бизнесу в условиях пандемии.