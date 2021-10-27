Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной

Кинокритик Александр Шпагин рассказал «Звезде», что происходило после съемок ток-шоу с найденной после многодневного отсутствия актрисы Светланы Светличной. По словам критика, у него сложилось впечатление, что у артистки имеются серьезные проблемы с психическим здоровьем.

«Там еще в конце - то, что не видели зрители, - у нее был маленький творческий вечер со зрителями. Светличная отвечала на вопросы публики. Отвечала, как отвечают сумасшедшие люди - заговариваясь, куда-то уходя, концы с концами у нее не сходились. Но публика этого не понимала - она была в восторге, говорила, что ей надо преподавать», - рассказал критик.

В ходе встречи Светличная заявила, что во время неких съемок ее ударили по голове, после чего у нее «произошло ухудшение понимания состояния мира». Шпагин считает, что удара не было - скорее всего, на актрису упал предмет или она упала.

«Она сказала "У меня образы и слова мира не складываются в единую картину. Но я надеюсь, что я показалась пред вами не дурой", - сказала она. Но я думаю, она показала себя больным человеком», - сказал критик.

При этом, по словам Шпагина, Светличная проявляла признаки ментальных проблем - мании и странные фантазии.

«Ну и, естественно, у нее какие-то мании, что она должна кому-то отомстить за то, что ее похитили. При этом она отомстит ему прикосновением руки. Видимо, она воображает, что является колдуньей», - сказал критик.

Шпагин считает, что до шоу Светличная действительно заблудилась в новом, незнакомом районе города, после чего «потеряла себя». Версия о постановочном исчезновении критиком не рассматривается.

«Второй интересный момент. Она сказала, что злые люди используют ее в своих "шоу-играх". Высказывалась версия, что это специально Малахов разыграл. Я в это совершенно не верю. Ведь листки о поисках по городу просто так не вешают», - считает критик.

Также критик рассказал, что исчезновение актрисы Светличной не стоит рассматривать как попытку «раскрутить» ее имя или имена ее родных. Он сравнил эту ситуацию с произошедшим с актрисой Татьяной Самойловой - она пропадала два раза.