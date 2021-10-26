В Москве появились листовки о пропаже Светланы Светличной

К поискам пропавшей накануне актрисы Светланы Светличной подключились добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт». Они развесили в Москве листовки о ее пропаже.

В них указаны некоторые персональные данные артистки и контактные телефоны для тех, кто, возможно, видел ее. В листовке отмечено, что на данный момент Светличной 80 лет и что предположительно в день пропажи она была одета в разноцветную шубу и черную шляпу.

«С 22 октября 2021 года ее местонахождение неизвестно», - сообщают добровольцы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве доложить об обстоятельствах ситуации со Светличной.