«Может, это произойдет еще раз»: Шпагин об исчезновении Светличной

Исчезновение актрисы Светланы Светличной не стоит рассматривать как попытку «раскрутить» ее имя или имена ее родных. По мнению кинокритика и журналиста Александра Шпагина, наиболее правдоподобная версия - проблемы со здоровьем актрисы, из-за которых она действительно могла потеряться.

«Мне представляется скорее, что она больной человек. На больном человеке пиариться... Конечно, бог его знает, но тогда это какой-то "термитник", скажем мягко. Но здесь больной человек, который плохо соображает, что происходит вокруг. Естественно, он склонен к тому, чтобы потеряться. Может, это произойдет еще раз. То же самое было с Самойловой (актриса Татьяна Самойлова. - Прим. ред.)», - рассказал критик.

По данным «Интерфакса», актриса Татьяна Самойлова, страдавшая от приступов помутнения сознания, дважды пропадала. Первый случай произошел в 2009 году - после этого актриса была направлена на попечительство «Службе милосердия». Второй инцидент произошел в 2011 году.

Об исчезновении Светличной стало известно 21 октября. Для розыска были направлены поисковые отряды, расклеены листовки. 26 октября актрисы была найдена - она приняла участие в съемках ток-шоу.