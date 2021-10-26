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Светличная до исчезновения вступила в конфликт с родственниками

Алексей Курильченко
12:19 26.10.2021
Актриса обращалась в Гильдию актеров за помощью - ей требовался адвокат, «чтобы начать войну против родных».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Кузнецов, РИА Новости
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До исчезновения у актрисы Светланы Светличной возник некий конфликт с родственниками. Как рассказала «Звезде» председатель Гильдии актеров России Валерия Гущина, артистка хотела даже обратиться в суд, чтобы разрешить противоречия. Это произошло за день до того, как актриса пропала без вести.

«Двадцатого числа она (Светличная. - Прим. ред.) самостоятельно приезжала в Гильдию актеров за помощью. Она хотела, чтобы ей помогли встретиться с адвокатом - у нее есть претензии к родственникам. После того как мы поговорили, Светличная уехала на машине», - рассказала председатель.

Факт того, что актриса вернулась домой, подтверждают записи камер видеонаблюдения, расположенных в жилом комплексе, где проживает Светличная.

«До этого она всегда звонила и говорила, что помирилась с родственниками, что они прекрасные и что все наконец хорошо. И вдруг вот этот "взрыв" - по-другому я не могу это назвать, - она приехала, чтобы начать войну против своих родных», - заключила Гущина.

Светличная считается пропавшей без вести с 22 октября. На поиски направился отряд «ЛизаАлерт» - в Москве были развешаны листовки, а поисковики провели ночной рейд.

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