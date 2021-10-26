Фото Светличной после пропажи опубликовали в Сети

После пропажи 81-летняя актриса Светлана Светличная приняла участие в съемках одного из ток-шоу. Об этом, в частности, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Instagram. Теперь пользователи Сети гадают, на самом ли деле пропадала артистка.

«Нашлась!» - подписал Малахов под фотографией со Светличной в студии.

Ранее обнаружение Светланы Светличной подтвердили в столичном МВД. До этого, по словам сына артистки, Светличной не было дома с 21 октября. Он также рассказал, что мать оставила документы и деньги.