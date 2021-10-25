Очереди на прививку и переполненные больницы: как в РФ борются с ростом заболеваемости COVID-19

Каждый день в России устанавливаются новые рекорды по заболеваемости COVID-19. В некоторых регионах уже начали принимать жесткие меры по предотвращению распространения вируса. Если всего месяц назад за один день COVID-19 выявили примерно у 20 тысяч россиян, то за сегодня новых заболевших фиксируют почти вдвое больше - около 40 тысяч человек. У многих пациентов найден агрессивный дельта-штамм. Корреспондент «Звезды» рассказал об эпидемиологической ситуации в различных российских субъектах.

В Екатеринбурге выстраиваются огромные очереди на вакцинацию. Люди готовы проводить часы в очередях, чтобы привиться первым компонентом вакцины. Ажиотаж на прививку появился после введения властями системы QR-кодов.

В России нерабочие дни вводятся с 30 октября. В Нижегородской, Воронежской, Новгородской, Самарской, Курской областях и Пермском крае ограничения действуют уже сегодня. В нижегородских заведениях общепита, работающих после 23 часов, прошли рейды, в ходе которых на предпринимателей, нарушивших установленные нормы, составили административные протоколы.

Ближе к 30 октября в Крыму выставят блокпосты для проверки наличия сертификатов у туристов, которые въезжают в республику на автомобилях. В Севастополе и Симферополе уже сейчас усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Еще с апреля 2020 года в больнице скорой помощи в Рязани начали лечить заболевших коронавирусом. С того времени «красная зона» не прекращала свою работу. Врачи надолго запомнили волну коронавируса, когда нужно было проводить ночи на дежурствах, часами не снимая защитный костюм. Казалось, что пандемия пошла на спад, но уже сейчас в ковидном госпитале нет ни одного свободного места.

На юге России также складывается ситуация не из легких. В Северной Осетии военнослужащие поставляют в больницы жидкий кислород, чтобы помочь врачам. При этом неоценимый вклад военные внесли, когда одними из первых в стране сделали прививку от COVID-19. На данный момент во многих соединениях солдаты и офицеры уже проходят ревакцинацию.

Несмотря на призыв Роспотребнадзора никуда не ездить в нерабочие дни и ограничивать контакты, в тур-агентствах зафиксировали спрос на туры в Египет на даты нерабочей недели. Также россияне активно покупают авиабилеты в Крым и Сочи.