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На Камчатке введут QR-коды из-за COVID-19

Анна Назайкина
10:32 23.10.2021
По данным оперативного штаба, в регионе с начала пандемии было выявлено 20 618 случаев коронавируса.
На Камчатке введут QR-коды из-за COVID-19
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Система QR-кодов и другие дополнительные меры, направленную на борьбу с пандемией коронавируса, вводятся в Камчатском крае с 30 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

«Принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции. Система коснется учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, а также будет распространяться на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания свыше 40 человек», - сказал глава региона Владимир Солодов.

Как уточняется, система QR-кодов будет действовать с 30 октября. Кроме того, с этого дня до 7 ноября в школах будут объявлены каникулы. Еще одной мерой стало введение запрета на нахождение детей до 14 лет в торговых комплексах без сопровождения родителей.

«С 8 ноября на предприятиях всех форм собственности на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники старше 65 лет. Эта мера не распространяется на тех, кто прошел вакцинацию или недавно перенес заболевание. В органах государственной власти с 15 ноября от работы будут отстранены сотрудники, которые не прошли вакцинацию, без сохранения заработной платы до момента улучшения эпидобстановки (не перенесшие заболевание, не имеющие медицинского отвода)», - сообщили в региональном правительстве.

По данным оперативного штаба, на Камчатке в общей сложности было выявлено 20 618 случаев COVID-19. 15 957 жителей региона уже победили болезнь. Скончались - 416.

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