В Роспотребнадзоре призвали россиян ограничить контакты в период нерабочих дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан России ограничить свои контакты. При этом Попова порекомендовала россиянам воздержаться от поездок, сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни ровно для того, для чего они и предназначены как нерабочие - для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать», - сказала Попова в эфире Первого канала.

Более того, главный санитарный врач страны посоветовала россиянам во время нерабочих дней сделать прививку от COVID-19 и внимательно следить за здоровьем, чтобы «хорошо встретить Новый год». Это единственный способ предотвратить распространение инфекции, считает Попова.

Ранее Анна Попова назвала введение QR-кодов недостаточной мерой по борьбе с коронавирусом. По ее словам, сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует принятия более серьезных решений.