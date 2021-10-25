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В Роспотребнадзоре призвали россиян ограничить контакты в период нерабочих дней

Елизавета Потейчук
15:37 25.10.2021
Глава ведомства Анна Попова при этом заявила, что во время нерабочих дней россиянам не стоит никуда ездить.
В Роспотребнадзоре призвали россиян ограничить контакты в период нерабочих дней
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан России ограничить свои контакты. При этом Попова порекомендовала россиянам воздержаться от поездок, сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни ровно для того, для чего они и предназначены как нерабочие - для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать», - сказала Попова в эфире Первого канала.

Более того, главный санитарный врач страны посоветовала россиянам во время нерабочих дней сделать прививку от COVID-19 и внимательно следить за здоровьем, чтобы «хорошо встретить Новый год». Это единственный способ предотвратить распространение инфекции, считает Попова.

Ранее Анна Попова назвала введение QR-кодов недостаточной мерой по борьбе с коронавирусом. По ее словам, сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует принятия более серьезных решений.

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