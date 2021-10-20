В России обновлен суточный рекорд смертей от COVID-19

По данным оперативного штаба, в России был зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса - 1 028 человек. За последние 24 часа выявлено 34 073 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 25 231 россиянину.

Как отмечается, у 9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 847 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 274 новых случая COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 2 590. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области (20), на Чукотке (18) и в Ненецком автономном округе (16).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 094 825. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.