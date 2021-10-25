В Севастополе выставят блокпосты из-за COVID-19

На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября могут быть установлены блокпосты из-за ситуации с COVID-19. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на этих блокпостах будет осуществляться проверка QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание.

«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель - контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании», - заявил губернатор на аппаратном совещании.

Развожаев отметил, что данная мера будет введена только на одну неделю, что позволит снизить наплыв туристов в город.

С 15 октября в Севастополе ужесточили антиковидные меры при посещении общественных мест. На территории города для посещения заведения общепита, музея, театра или иного общественного объекта необходимо будет предъявить QR-код или справку об отрицательном ПЦР-тесте.