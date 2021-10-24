Хотят ли русские войны: зачем НАТО стягивает силы к границам России

НАТО и США в последнее время упорно движутся в сторону открытого конфликта с Россией. На неделе глава Пентагона Ллойд Остин проехался по некоторым бывшим советским республикам, поддержал их стремление вступить в Альянс, и торжественно пообещал Грузии и Украине открыть им двери в НАТО. А чуть ранее, в начале месяца, эту же мысль озвучил и генсек Альянса Йенс Столтенберг.

О том, что такое расширение Альянса крайне опасно - для Москвы это пересечение красных линий и она будет вынуждена реагировать - на Западе, конечно, прекрасно знают, но продолжают сознательно усугублять ситуацию. НАТО стягивает силы к российским границам, и уже в регулярном режиме пытается прощупать наши линии обороны.

Обострение, по сути, началось 6 октября. Тогда НАТО объявило о высылке восьми российских дипломатов российской миссии в Альянсе и о сокращении самой миссии еще на два человека. Причина: в блоке считают, что эти восемь россиян являются сотрудниками разведки. Российский МИД предлагает Брюсселю еще раз подумать о беспочвенно совершаемом шаге, но тут же в воскресенье, 17 октября, теперь уже французский телеканал «Франс-5», выдает в эфир фильм про российское влияние на Европу - «Владимир Путин: хозяин игры», в котором выходит интервью бывшего начальника французской разведки Бернара Бажоле, который заявляет, что четыре года назад в кабинет министра обороны Жан-Ива Ле Дриана был внедрен русский шпион, который, по версии Бажоле, передавал России «некие сведения». Уже через сутки, 18 октября, в два часа дня был обнародован российский ответ на действия Брюсселя.

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней», - объяснил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В тот же день, 18 октября, в 22:41 по московскому времени из Тбилиси приходит информация о том, что министр обороны США Ллойд Остин и глава грузинского оборонного ведомства Джуаншер Бурчуладзе подписали в Тбилиси меморандум, направленный на укрепление обороноспособности Грузии и ее потенциала сдерживания. По словам главы Пентагона, документ отражает долгосрочную политику США по оказанию помощи Грузии, том числе в улучшении ее обороноспособности, сдерживании агрессии извне и продвижении страны на пути евроатлантической интеграции.

«Это знаменует собой действительно новый захватывающий этап в двустороннем сотрудничестве в области безопасности между нашими странами. Мы обязательно воспользуемся оборонной программой Грузии и продолжим поддерживать институциональные реформы в оборонном секторе. Усиливайте способности и навыки, необходимые для эффективного сдерживания и защиты. Мы также будем поддерживать возможность взаимодействия Грузии с НАТО», - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Из Тбилиси глава Пентагона отправился в Киев, затем - в Бухарест. Тексты практически одни и те же - о нерушимом братстве и поддержке. Грузия, Украина и Румыния, по словам Остина, важные партнеры в Черноморском регионе. Министр всем обещает открытые двери в НАТО. При этом Вашингтон хорошо знает, что Москва вступление Украины в НАТО считает переходом «красной линии и угрозой национальной безопасности нашей стране». И хотя Киеву никто не дает гарантий вступления в Альянс, в Кремле крайне серьезно относятся к такой перспективе. Особенно на фоне разрыва контактов с НАТО. И об этом пресс-секретарь российского президента тоже напомнил французским журналистам в фильме «Владимир Путин: хозяин игры».

«Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сразу же за высказываниями главы Пентагона об открытых дверях в НАТО последовало заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга. По его словам, НАТО все еще готово к диалогу с Россией, в том числе и через Совет Россия-НАТО. И об этом он рад сообщить в преддверии встречи глав Минобороны североатлантического Альянса. Кроме того, господин Столтенберг выражает сожаление от имени блока о решении России закрыть информбюро при НАТО, так как эта мера «не способствует диалогу и взаимопониманию».

«Мы сожалеем о нынешнем положении. Мы твердо убеждены в том, что диалог важен, особенно в условиях высокой напряженности и трудностей. И предложение о встрече в Совете Россия-НАТО все еще обсуждается. Россия должна ответить положительно, но пока они этого не сделали», - утверждал Йенс Столтенберг.

В ответ российский МИД попросил хоть как-нибудь вразумительно разъяснить столь двойственную позицию Альянса: блок остается открытым для диалога с Москвой, но это происходит после высылки российских дипломатов, в задачи которых и входило поддержание такого диалога.

«Все, что мы сейчас слышим по линии не просто НАТО как блока, но и непосредственно от генсекретаря этой структуры, всерьез воспринимать просто уже не получается. Он заявляет о необходимости диалога, сам высылает из Брюсселя российских дипломатов. Он заявляет о том, что причиной высылки наших дипломатов нашей страны является якобы какая-то разведдеятельность, которая ни с чем не сопоставима... Поэтому, о чем можно разговаривать с такими деятелями?!», - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Опять 18 октября. Теперь уже новости из Анголы. Блиц-турне по африканскому континенту Реджепа Тайипа Эрдогана. И, вдруг, неожиданно для всех, шквал критики в адрес текущей структуры организации деятельности Совета Безопасности ООН.

«Заявляя сегодня, что "мир больше пяти", мы противостоим несправедливости глобальной системы. Мы считаем, что судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне», - высказал свою позицию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Пантюркистские настроения господина Эрдогана известны всем и давно, но вот предложение «загнать в угол» постоянных членов Совбеза ООН ради расширения прав других членов этого международного органа - это что-то новенькое. Тут же последовал ответ российского МИД.

«Красноречие Президента Эрдогана хорошо известно. Он свободно высказывается на разные темы. Я согласен, что "пятерка" постоянных членов СБ ООН не имеет права диктовать судьбы миры. Она и не претендует на это, а лишь на полномочия, записанные в Уставе ООН. Он отражает коллективную волю всех членов мирового сообщества», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В отличие от НАТО, эту эскападу в адрес мирового устройства сгладить удалось. Но еще через два дня, 20 октября в 14:55 по московскому времени, становится известно, что США получат доступ и к четырем военным базам, размещенным на территории Греции. Соответствующее соглашение между Афинами и Вашингтоном находится на стадии подготовки. Помимо этого, Греция закупила у Штатов различное вооружение, в том числе боевые вертолеты. А еще через сутки, 21 октября, стало известно, что на заседании глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе Североатлантический альянс начал изучать возможности для быстрой переброски подкреплений в Черноморский регион в случае необходимости.

«Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе, в море, воздухе и на суше в ответ на агрессивные действия России. Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости. Мы применим сбалансированный набор политических и военных мер, чтобы отреагировать на эти угрозы. Он включает в себя значительное улучшение нашей противоракетной обороны и повышение нашей готовности к ядерному сдерживанию», - сказал Столтенберг.

И сразу вслед за этим последовало беспрецедентное по своей риторике заявление министра обороны Германии: блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие.

«Мы должны четко дать понять России, что в конце концов - и это также является доктриной сдерживания - мы готовы использовать такие средства, чтобы они имели сдерживающий эффект заранее, и никому не придет в голову атаковать, например, пространство партнеров по НАТО над Прибалтикой или в Черном море. Это основная идея НАТО, и она адаптирована к нынешнему поведению России», - говорилось в заявлении немецкого министра обороны.

На подобную угрозу тут же ответил министр обороны России Сергей Шойгу.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», - заявил Шойгу.

Двадцать первого октября произошло еще одно событие, призванное внимательнее относиться к попыткам пугать Россию оружием. Это удачное завершение испытаний морского варианта межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».

А сегодня, 24 октября 2021 года, исполняется ровно 59 лет моменту, когда мир оказался на пороге третьей мировой войны. Пройдя несколько витков, история вернулась в исходную точку, но вот только теперь кризис разразился не у берегов США, а в Центральной Европе, которая, опять же, по факту, стала заложницей чужих решений. Но сложность сегодняшнего дня заключается в том, что если в 1962 году у руководства Соединенных Штатов была политическая воля на принятие решений, то сегодня - разброд и шатание. Как следствие - множащиеся угрозы и развивающийся кризис, способный, как и 59 лет назад, угрожать уничтожить все живое на планете.