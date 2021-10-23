Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к российским границам на фоне призывов к военному сдерживанию

НАТО постепенно стягивает силы к границам России на фоне призывов к военному сдерживанию. Об этом говорится в ответе министра обороны России Сергея Шойгу на призывы главы обронного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания РФ с использованием ядерного оружия.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, - министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», – заявил министр.

Глава министерства обороны ФРГ 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России в балтийском и черноморском регионе, заявила, что организация должна показать РФ, что готова использовать различные средства, чтобы «это имело заблаговременный сдерживающий эффект».