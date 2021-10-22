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Песков заявил, что официальный диалог с НАТО не нужен

Анна Назайкина
12:38 22.10.2021
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах Москвы на высылку дипломатов при альянсе.
Песков заявил, что официальный диалог с НАТО не нужен
© Фото: Dimitrios Karvountzis, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Диалог с Североатлантическим альянсом не нужен, концепция НАТО это подтверждает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, в отношении прекращения официального диалога. Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает», - сказал он.

Ранее стало известно о решении Североатлантического альянса сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не оставит без ответа действия НАТО. Кроме того, она подчеркивала, что обвинения альянса российских дипломатов в «злонамеренных действиях» безосновательны и лицемерны.

В понедельник, 18 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация прекращает в столице работу информбюро НАТО, также приостанавливается работа военной миссии связи альянса и постпредставительства.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил мнение, что выстраивать нормальные дипломатические отношения с НАТО невозможно в условиях недружественных по отношению к РФ решений альянса. Он добавил, что Североатлантический альянс целенаправленно разрушал всякие контакты и возможность сотрудничества с Россией.

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