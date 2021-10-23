В МИД РФ заявили, что НАТО живет по схемам холодной войны

После эволюции НАТО вновь начала жить по схемам холодной войны. С таким заявлением в понедельник выступил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую «угрозу с Востока», – отметил дипломат в эфире НТВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник сообщил о принятии ответных мер в отношении НАТО после высылки дипломатов РФ при организации.

Было объявлено о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве, а также о прекращении деятельности ее информбюро. Кроме того, примерно с 1 ноября российское постпредство при НАТО также приостановит свою работу. Теперь для контактов с РФ альянсу следует обращаться к послу в Бельгии.