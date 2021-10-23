НАТО запустило в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике

После завершения модернизации и сертификации НАТО ввело военный аэродром Лиелварде в Латвии в режим полномасштабного использования. Об этом в субботу сообщили в организации.

«Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях», — цитирует сообщение альянса Интерфакс.

В заявлении отмечается, что истребители НАТО, которые занимаются патрулированием в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки.

Ранее этим днем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО постепенно стягивает силы к границам РФ на фоне призывов к военному сдерживанию. Он отметил, что организация не готова к равноправному диалогу по этому вопросу, а также напомнил, что реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир.