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«Не хотелось бы разрушать основу»: Путин высказался о реформировании ООН

Майя Мусиенко
19:32 21.10.2021
Президент отметил, что перемены бесспорно нужны, но спешить в этом вопросе не стоит.
«Не хотелось бы разрушать основу»: Путин высказался о реформировании ООН
© Фото: МИД РФ
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Допустить ошибки при реформировании ООН недопустимо, суета в этом вопросе будет излишней. Не хотелось бы рушить основу организации, надо подумать, как сделать ее более сбалансированной. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», добавив, что существуют разные пути переустройства организации, однако, разрушение права вето приведет к разрушению ООН.

«Не хотелось бы ничего менять, то есть менять нужно, не хотелось бы разрушать основу, вот в этом весь смысл ООН на сегодняшний день, что есть пятерка постоянных членов, и у них есть право вето», – отметил российский лидер.

Глава государства также сообщил, что не согласен с мнением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что судьба человечества сейчас зависит от узкого круга стран, которые одержали победу во Второй мировой войне и являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Однако Путин подчеркнул, что понимает причины такого заявления турецкого коллеги.

«Потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не России решать, это нужно решать в ходе консенсуса при определении и окончательном решении вопросов подобного рода», – пояснил президент.

Кроме того, Путин назвал революцию путем к усугублению кризиса. По словам президента, это явление никогда не стоило того урона, который наносило человечеству.

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