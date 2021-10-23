СМИ выяснили, кто перед смертельным выстрелом дал Болдуину пистолет

Стали известны новые детали убийства на съемках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина. По данным New York Times, пистолет, из которого актер застрелил оператора, дал ему помощник режиссера картины.

Кроме того, издание отмечает: ассистент полагал, что оружие безопасно. Эту информацию удалось узнать из судебных документов. Из них также следует, что подготовкой пистолета занимался специалист по оружию.

Полицейские уже получили ордер на обыск съемочной площадки. Сотрудники правоохранительных органов надеются проверить сам пистолет и другое оружие.

Отмечается, что Болдуин активно сотрудничает со следствием. Накануне он впервые прокомментировал случившееся. Актер заявил, что его сердце разбито. Он поддерживает связь с мужем убитой.

Трагедия произошла накануне. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Также сообщается, что госпитализирован был и режиссер картины, но он, по данным СМИ, уже выписан из больницы.