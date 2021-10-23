СМИ: Болдуина заверили в безопасности оружия на съемках

Актер Алек Болдуин, случайно выстреливший в режиссера и кинооператора на съемочной площадке, не знал, что его пистолет заряжен боевыми патронами. До этого ассистент фильма «Ржавчина» заверил актера в безопасности оружия. О том, что в обойме не холостые он также не знал, пишет газета New York Times, со ссылкой на записанные детективом показания.

Инцидент произошел на съемочной площадке во время сцены со стрельбой. В итоге, режиссер картины Джоэл Соуз получил серьезное ранение, а кинооператор Галина Хатчинс скончалась.

После допроса актер заявил о готовности сотрудничать с полицией в дальнейшем и желании помогать семье погибшей. Официальных обвинений против Алека Болдуина пока не выдвигали, съемки фильма остановлены. Сотрудники полиции проводят обыски на территории съемочных павильонов.